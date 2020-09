Opnieuw storm van kritiek op politie VS na neerschieten autistische jongen (13)

Fransman die eigen dood wilde livestrea­men naar ziekenhuis: ‘De pijn werd te heftig’

7:10 Alain Cocq, de 57-jarige terminaal zieke Fransman die zijn dood wilde livestreamen uit protest tegen het verbod op actieve euthanasie in Frankrijk, is gisteravond opgenomen in het ziekenhuis. Dat gebeurde in zijn woonplaats Dijon, vier dagen nadat hij stopte met zijn behandeling en de toediening van voedsel. De pijn werd hem te erg. ,,Het spijt me, maar ik heb rust nodig om met rust te kunnen vertrekken’’, laat hij nu via zijn woordvoerder weten.