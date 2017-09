Opnieuw toeristen beroofd in Zuid-Afrika: vrouw zelfs overvallen in bed

Amper drie dagen na de gewelddadige beroving van 36 Nederlandse vakantiegangers in een bus zijn in Zuid-Afrika opnieuw buitenlandse toeristen beroofd. Dat gebeurde in een hotel in Tzaneen, relatief dicht bij het wereldberoemde Krugerpark.

De politie is een klopjacht gestart op de overvallers. Het zou gaan om minstens twee personen. Zij sloegen in de nacht van woensdag op donderdag toe in hotel Magoebaskloof in Tzaneen, zo meldt de Zuid-Afrikaanse publieke omroep SABC. Volgens eerste berichten was er sprake van beroving van een groep van vijftien toeristen, maar de politie spreekt van gedupeerden in vier hotelkamers.

Een van hen, een vrouw van in de veertig, werd verrast tijdens haar slaap. De overvallers namen al haar bezittingen mee. Daaronder een fotocamera, verrekijker, reisdocumenten en kleding. ,,Het slachtoffer raakte niet gewond", zo verklaarde politiewoordvoerder Moatshe Ngoape tegenover Zuid-Afrikaanse media.

Uit de overige hotelkamers ontvreemdden de overvallers volgens hem allerlei waardevolle spullen waaronder geld, mobieltjes, tablets, reisdocumenten, fotocamera's en plasmatelevisies.

Peru

De politie heeft het land van herkomst van de gedupeerde toeristen nog niet bekendgemaakt maar volgens de Letaba Herald komen ze uit Peru en waren ze in de regio voor een bezoek aan onder meer grote avocadokwekerijen, waaronder het toonaangevende Westfalia.

Volgens de manager die verantwoordelijk is voor de receptie en reserveringen in het hotel raakte geen van de gedupeerden gewond en maken ze het naar omstandigheden goed.

Toerisme

De toeristische dienst van de regio Tzaneen zegt verdrietig te zijn door het incident. Temeer omdat het woensdag Wereldtoerismedag was. ,,Wij veroordelen elke aanval op toeristen en streven ernaar om dit gebied veilig te maken voor bezoekers", reageert secretaris Marga Hagens tegenover de nieuwssite.

Het imago van Zuid-Afrika als toeristische bestemming liep begin deze week een flinke deuk op toen bleek dat 36 Nederlandse toeristen vlak na hun aankomst in het land het slachtoffer waren geworden van een gewelddadige beroving. Die vond plaats in de bus die hen van het vliegveld van Johannesburg naar hun hotel bracht. De vijf gewapende overvallers, die zich verplaatsten in een wagen met blauw zwaailicht en van wie minstens een gekleed was in een politie-uniform, gingen er vandoor met geld, sieraden, andere waardevolle spullen en paspoorten.

'Kom aub terug!'

De impact van de overval was zo groot dat de groep - voor het merendeel bestaand uit 60-plussers - unaniem besloot de 22-daagse rondreis al na een dag af te breken. De Zuid-Afrikaanse ministers van Politiezaken en Toerisme bezochten de onfortuinlijke Nederlanders in hun hotel, boden namens president Zuma excuses aan voor het incident en vroegen hen met klem om terug te keren naar het land, liefst binnen een jaar. In dat geval bekijken de bewindslieden of ze de gedupeerde toeristen een paar dagen gratis vakantie cadeau kunnen geven.

Volledig scherm De Zuid-Afrikaanse minister van Politie (M) met links van hem zijn collega van Toerisme en de Nederlandse ambassadeur Marisa Gerards. © RSA Police minister