Oppositiepartijen Venezuela doen niet mee aan verkiezingen

Veertig jaar na terreuraan­slag is het in Bologna nog elke dag 2 augustus, 10.25 uur

2 augustus Vandaag is het precies veertig jaar geleden dat de terreuraanslag op het station van Bologna plaatsvond. De bomaanslag op het station op 2 augustus 1980 kostte 85 mensen het leven, tweehonderd mensen raakten gewond. De terreurdaad sloeg een diepe wond in de Italiaanse maatschappij, die nog steeds niet geheeld is.