Opstand in zes gevangenissen in Ecuador, tientallen gevangenbewaarders gegijzeld

In Ecuador hebben gedetineerden van zes gevangenissen vijftig gevangenbewaarders en zeven agenten in gijzeling genomen. De minister van Binnenlandse Zaken is bezorgd om hun veiligheid, zei hij tijdens een persconferentie in hoofdstad Quito.

Een aantal dagen geleden vond in een gevangenis in de stad Latacunga een grootschalige controle plaats door de veiligheidsdiensten, waarbij honderden agenten en militairen betrokken waren. Zij zochten naar wapens, munitie en explosieven. De gijzeling is mogelijk een vergelding voor die operatie, al wordt ook beweerd dat het een protestactie is vanwege het overplaatsen van gedetineerden naar andere gevangenissen.

In de hoofdstad zijn recent ook autobommen afgegaan bij twee gebouwen van de dienst die over het gevangeniswezen gaat. Daarbij raakte niemand gewond. Ook die twee aanslagen zijn volgens president Guillermo Lasso een reactie op maatregelen in de gevangenissen. Tien mensen zijn aangehouden.

Drugskartels

De gevangenissen in Ecuador staan bekend om het geweld van bendes, die veelal banden hebben met Colombiaanse en Mexicaanse drugskartels. Sinds 2021 zijn 430 gevangenen om het leven gekomen.

De georganiseerde misdaad in Ecuador heeft de laatste jaren een ontwrichtende werking op het land. Vorige maand werd een presidentskandidaat doodgeschoten die een hardere aanpak van misdaad en corruptie wilde.

Veel drugs die in buurlanden Peru en Colombia worden geproduceerd, worden via het land de wereld over verscheept. De Nederlandse douane deed in juli de grootste drugsvangst ooit in de Rotterdamse haven. Ook die container waarin de coke zat, kwam uit het Zuid-Amerikaanse land.