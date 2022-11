Opvallend: grote zege Republikeinen blijft uit, geen ‘rode golf’ in VS

Het allerbelangrijkste is misschien wel dat er geen sprake is van een ‘rode golf’. De grote Republikeinse overwinning waar de conservatieven zo op gehoopt hadden en de Democraten tegelijkertijd zo voor vreesden, blijft uit. Het leek er de laatste tijd namelijk op dat de Republikeinen niet alleen het Huis van Afgevaardigden in handen zouden krijgen, maar ook de Senaat zouden veroveren. En dat zou een ramp betekenen voor het beleid van de Democratische president Joe Biden. Maar zoals de conservatieve senator Lindsey Graham vannacht al verzuchtte: ,,Dit is potverdorie geen monsterzege voor ons.”

Pennsylvania

Een opvallende Democratische overwinning valt op te tekenen in de belangrijke staat Pennsylvania. Daar ging de Senaatszetel niet naar de favoriete Republikein Mehmet Öz (ook bekend als de tv-arts van Oprah Winfrey), maar naar zijn tegenstander John Fetterman. De Democraten zullen extra blij zijn met deze zege, omdat Öz de nadrukkelijke steun had van de voormalige president Donald Trump.

De Democraten gaan waarschijnlijk wel hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verliezen, al blijft het spannend. Maar ook hier is een lichtpuntje: het gevreesde pak slaag blijft uit. Nancy Pelosi, de Democratische leider in het Huis, zei het zo: ,,Het is duidelijk dat de Democratische kandidaten de verwachtingen in het hele land overtreffen.” Tegelijkertijd kraaien de Republikeinen victorie. ,,We winnen het Huis van Afgevaardigden terug”, zei Kevin McCarthy, de tegenhanger van Pelosi (die hij ook hoopt op te volgen als parlementsvoorzitter). De opmars van de Republikeinen is deels te danken aan het controversiële ‘gerrymandering’, het verschuiven van de grenzen van kiesdistricten.

Ron DeSantis

Een opvallende Republikeinse winnaar is te vinden in de belangrijke staat Florida. Het was eigenlijk niet verrassend dat Ron DeSantis zijn gouverneurszetel kan behouden (want ook daar werd voor gestemd), maar wel dat hij meteen Donald Trump op zijn nek kreeg. Die had DeSantis eerder nog gesteund, maar lijkt hem nu te vrezen als potentiële uitdager voor de komende presidentsverkiezingen. Mocht DeSantis zich kandidaat gaan stellen, dan dreigt Trump met chantage: ,,Ik zou dingen kunnen zeggen die niet bijzonder vleiend zijn.” In Arkansas ging Sarah Huckabee Sanders met de zege aan de haal. De voormalige woordvoerder van Trump in het Witte Huis wordt in die staat de eerste vrouw op die positie. Bijzonder: ook haar vader Mick was hier ooit gouverneur.

Ook de Democraten hebben successen geboekt bij de gouverneursverkiezingen. In Massachusetts en Maryland snoepten hun kandidaten de zetel af van de Republikeinen. Nog bijzonderder is dat Maryland nu met Wes Moore zijn eerste zwarte gouverneur krijgt, en dat Maura Healey in Massachusetts (en de VS) de allereerste openlijk lesbische vrouw op die positie wordt.

Trumps favorieten

De bemoeienissen van Donald Trump hebben voor de Republikeinen lang niet overal het gewenste succes opgeleverd. Volgens de New York Times heeft hij ongeveer driehonderd kandidaten gesteund. In sommige belangrijke staten gingen ze pijnlijk onderuit, zoals in Pennsylvania. Ook in Michigan slaagde Trumps favoriet Tudor Dixon er niet in om de gouverneurszetel te winnen. In Arizona is het nog maar zeer de vraag of Kari Lake, een zeer uitgesproken aanhanger van Trump, de verwachtingen kan waarmaken. En voor de omstreden Herschel Walker hangt het erom in Georgia. Anderen deden het overigens wel goed, zoals J.D. Vance in Ohio en Marco Rubio, die zijn Senaatszetel voor Florida behield.

Ook opvallend is dat veel ‘verkiezingsontkenners’ het niet gered hebben. Zij voerden vooral campagne met de ongefundeerde beschuldiging dat Trump zijn twee termijn als president is misgelopen door fraude. Dat lijkt een succes te zijn voor de campagne van de Democraten, die voortdurend hamerden op het gevaar voor de democratie. Zo zei president Biden aan de vooravond van de verkiezingen nog dat een Republikeinse zege de democratische instituties van het land zouden verzwakken.

Vertraging

Het kan in sommige gevallen soms nog weken duren voordat er een definitieve uitslag is. Met name in de staten waar de kandidaten heel erg dicht bij elkaar liggen, kunnen rechtszaken of hertellingen voor vertraging gaan zorgen. Ook ligt hier hetzelfde scenario op de loer als bij de laatste presidentsverkiezingen. Trump weigerde toen zijn nederlaag te erkennen en zei (zonder bewijs te leveren) dat er sprake was van massale fraude.

Zo zien de midterms eruit: