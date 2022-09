Opvallende oproep uit Londen: leg geen Paddington-beertjes meer tussen de bloemen

Elizabeth speelde eerder dit jaar een scène met de live-action-variant van het bekende tekenfilmfiguurtje. Paddington verpest daarin per ongeluk het thee-momentje met de koningin, maar maakt het goed door haar een marmelade-sandwich aan te bieden, uit zijn rode hoed. Niet nodig, blijkt. Want Elizabeth heeft er zelf ook eentje in haar tas zitten, ‘voor later’.

Maar het zijn vooral de woorden van Paddington daarna die Britten recht in het hart raakten. De knuffelbeer sprak de woorden die veel landgenoten haar hadden willen zeggen: ,,Fijn jubileum, Ma’am. En bedankt... voor alles.” ,,Dat is heel aardig”, reageert de koningin daarop.

Direct na haar overlijden kwam het beertje op meerdere manieren terug. Bijvoorbeeld in de vorm van een veel gekopieerde tekening, waarin Paddington en Elizabeth hand in hand weglopen. Een tekening die al gemaakt is tijdens het jubileumfeest, maar nu erg toepasselijk is.

Maar nu loopt de verering van Elizabeth in die vorm een beetje uit de hand, vinden de beheerders van van het park bij het paleis. ,,Alsjeblieft, neem bloemen mee”, lieten de Royal Parks een BBC-verslaggever zeggen. ,,Maar voor nu zijn er genoeg Paddington-beertjes en marmelade-sandwiches.”

Dat is ook uit milieu-oogpunt. Helium-ballonnen worden ook niet gewaardeerd, en wie bloemen meeneemt wordt gevraagd het plastic eraf te halen.

Grote drukte verwacht

Londen bereidt zich ondertussen voor op de komst van honderdduizenden mensen naar de stad, die een laatste eer willen bewijzen aan Elizabeth. Vanaf woensdag aan het begin van de avond kunnen mensen vier dagen lang 24 uur per dag langs de kist lopen in Westminster Hall. Daarvoor worden kilometerslange rijen verwacht. Ook aan de komst van de vele hoogwaardigheidsbekleders die naar de staatsbegrafenis op maandag komen, worden strenge eisen gesteld, om alles in goede banen te leiden.

Volledig scherm Deze tekening komt veel terug in Groot-Brittannië. Hij is al gemaakt tijdens het jubileum-feest eerder dit jaar. © ANP / EPA

