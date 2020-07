Organisatie voor Atoomenergie: ‘Incident’ bij nucleair complex in Iran

Hij zei verder tegen persbureau Tasnim dat dat het complex momenteel inactief is en er geen risico van radioactieve verontreiniging is. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Hij gaf geen verdere details over het incident, maar officials gaven later aan dat het om een brand zou gaan.



De opwerkingscentrale in Natanz is 100.000 vierkante meter groot en bevindt zich deels acht meter onder de grond. Het complex is een van de faciliteiten die door de atoomwaakhond van de Verenigde Naties in de gaten wordt gehouden. Experts doen onderzoek naar de oorzaak van de brand.