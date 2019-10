Orkaan Hagibis geselt Japan: eerste doden en vermisten, honderdduizenden zonder stroom

VIDEO/UpdateOrkaan Hagibis, de zwaarste in 60 jaar, geselt Japan sinds zaterdagochtend. Er zijn al 4 doden gevallen. Zeker 17 mensen worden vermist en 90 mensen raakten gewond. ,,Voor het eerst in mijn leven moet ik vluchten voordat een orkaan aan land komt’’, zegt Yusuke Ikegaya uit Shizuoka. Het dagelijkse leven is in en rond Tokio tot stilstand gekomen. De kwalificatie voor de Formule 1-race van Japan (in Suzuka, waar Max Verstappen hoge ogen wil gooien) is uitgesteld, naar morgen.

Hagibis (Filipijns voor ‘snelheid’) trof de hoofdstad Tokio en de regio’s eromheen met zware slagregens en hevige windstoten van meer dan 195 kilometer per uur. Het ‘beest’ is zo sterk dat miljoenen inwoners een veilig heenkomen hebben gezocht. In elf regio’s is de noodtoestand afgekondigd, waaronder Tokio. Straten, stations, vliegvelden liggen er verlaten bij. Winkels zijn dicht, de schappen in de supermarkten zijn leeg. Iedereen heeft nog snel grote hoeveelheden drinkwater en voedsel gehamsterd.



De storm is hoofdstad Tokio inmiddels voorbij en raast door richting oceaan. 270.000 huishoudens zitten zonder stroom.



Stranden zijn te gevaarlijk voor surfers. Golven die vele meters hoger zijn dan normaal, beukten op de kustlijn. Het crisiscentrum waarschuwt herhaaldelijk voor het gevaar van overstromingen. Veel straten staan nu al blank door de aanhoudende slagregens en rivieren treden buiten hun oevers. Bij enkele stuwdammen vinden ook evacuaties plaats en de kans op verwoestende modderstromen vanuit de bergen neemt met het uur toe. Enkele keren hebben grote modderstromen al verwoestingen aangericht. Bijna 20.000 soldaten en reddingswerkers zijn in de weer met reddingsoperaties.

Volledig scherm Tokio lijkt op een spookstad. De anders zo drukke metrostations liggen er verlaten bij. © BSR Agency

Buitencategorie

Hagibis koerste al dagen richting Japan, naar het kustgebied van de miljoenenmetropool Tokio en de omliggende regio’s Shizuola, Mie (ten zuidwesten van de hoofdstad) en Chiba in het noorden dat zich nog niet heeft hersteld van een orkaan van vorige maand. Op haar tocht over de Stille Oceaan bleef Hagibis aan kracht winnen, zij groeide uit tot een orkaan van de buitencategorie. Vanochtend kwam Hagibis aan bij Japan. Het natuurgeweld kondigde haar komst aan met een donker, zwaar wolkendek, vol hevige regenval. De eerste dode viel in de stad Ichihara als een auto in een huis wordt geblazen en een van de bewoners treft. Vijf mensen raakten gewond als een windstoot een huis uit elkaar scheurt. Ook de tweede dode zat in een auto toen het misging.



Volledig scherm Delen van Ise gaan kopje onder na hevige slagregens van Hagibis. Foto Reuters © REUTERS

Binnen de kortste keren zwellen rivieren aan, worden boten een speeltje voor rukwinden en beuken metershoge golven tegen de kustlijn. De eerste wijken staan al snel blank. Ook in de regio Shizuoka waar een van de inwoners zich verbaasd over de kracht van de orkaan en de snelheid waarmee hij zich manifesteert. ,,Hagibis zou volgens de berichten pas vanmiddag aan land komen maar zijn diende zich veel eerder aan. De rivier Nishikawa overstroomde hier vanmorgen al. Voor het eerst in mijn leven moet ik vluchten voordat een orkaan aan land komt’’, aldus Yusuke Ikegaya.

Volledig scherm Een speler van het nationale rugbyteam van Japan probeert droge voeten te houden in het onder water gelopen Chichibunomiya Rugby Stadion in Tokio. © via REUTERS

Formule 1

De orkaan heeft het leven in het dichtstbevolkte deel van Japan geheel stilgelegd. Rugbywedstrijden (voor het WK), concerten en andere grote manifestaties van vandaag zijn afgelast. De kwalificatie voor de Formule 1-race van Japan (in Suzuka, waar Max Verstappen hoge ogen wil gooien) is uitgesteld, naar morgen. De luchthavens zijn dicht, ook het treinverkeer is tot stilstand gekomen. Iedereen is met klem opgeroepen binnen te blijven. Veel mensen hebben de komst van het natuurgeweld niet afgewacht. Zij zijn vertrokken naar veiliger gebied bij familie en kennissen of hebben hun toevlucht gezocht in openbare gebouwen, in de hoop dat hun huizen en bezittingen de orkaan zullen overleven.

Bij de oudere generaties roept Hagibis herinneringen op aan de orkaan die in 1958 Tokio bijna letterlijk op zijn kop zette. Er vielen toen 1200 doden, een half miljoen huizen stond onder water.