Orkaan Irma koerst met maximale kracht op Sint Maarten af

Bewoners van St. Maarten, St. Eustatius en Saba zetten zich schrap voor de orkaan. Kozijnen worden vastgetimmerd en tuinen opgeruimd om te voorkomen dat afval de lucht in vliegt. Ook slaan velen water, voedsel en batterijen in om de hoognodige zaken in huis te hebben.



Vissers hebben hun boten op de kant gehaald, vluchten zijn geannuleerd, operaties in ziekenhuizen uitgesteld en ook kranten sluiten hun deuren. Scholen en overheidsdiensten zijn vanaf vanochtend gesloten. Vanaf 20.00 uur lokale tijd geldt een avondklok. De overheden willen dat zoveel mogelijk mensen thuis zijn als de orkaan de eilanden bereikt. Alleen al in St. Maarten zijn elf schuilkelders klaargemaakt.



In voorbereiding op het natuurgeweld zijn bijna honderd militairen naar Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba gestuurd. De militairen komen van Aruba en Curaçao. Zodra de orkaan is gepasseerd gaan twee marineschepen van Aruba en Curaçao naar de drie eilanden om nog eens extra militairen en hulp af te leveren, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ministeries werken nauw samen om snel hulp te kunnen bieden.