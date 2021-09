Orkaan Nicholas aan land gekomen in Texas

Het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum (NHC) verwacht dat de orkaan in kracht afneemt terwijl die over het zuiden van het land trekt. Naast Texas zullen deze week waarschijnlijk ook de staten Louisiana en Mississippi te maken krijgen met veel regen en wind.

Het NHC waarschuwt voor mogelijke overstromingen. Met name in het oosten van Texas en het zuidwesten van Louisiana kunnen die levensgevaarlijk zijn. Het centrum verwacht dat de overlast in het zuiden en midden van Texas beperkt blijft tot zware regenval. Er is een stormwaarschuwing afgegeven voor bijna de hele kust van Texas.

Noodtoestand

Ook langs bijna de hele kust van Texas is een stormwaarschuwing afgegeven. Het NHC heeft windsnelheden gemeten tot 120 kilometer per uur. Naar verwachting zal Nicholas voor hevige regenval zorgen, met mogelijke overstromingen tot gevolg.

Barricades

,,Deze stad is zeer veerkrachtig. We weten wat we moeten doen. We weten hoe we ons moeten voorbereiden”, zei Turner, verwijzend naar vier grote overstromingen die de regio Houston de afgelopen jaren hebben getroffen. Een daarvan was de verwoestende schade van orkaan Harvey, die meer dan 150.000 huizen liet onderlopen.