Oud-agent Robert Beijer aangehouden in Thailand in onderzoek naar beruchte Bende van Nijvel

Oud-agent Robert Beijer is aangehouden in Thailand omdat het vermoeden bestaat dat hij betrokken is bij de beruchte Bende van Nijvel. Thaise autoriteiten pakten de Belg op omdat hij illegaal in het land verbleef. Ondertussen doorzoekt Belgische justitie een huis in de Thaise badplaats Pattaya, in de hoop aanwijzingen te kunnen vinden die Beijer kunnen linken aan de zeer gewelddadige bende uit de jaren 80.