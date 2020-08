Oud-ambassadeur terug in Beiroet om crisis op hard getroffen ambassade te bezweren

Hester Somsen, directeur veiligheidsbeleid op het ministerie van Buitenlandse Zaken en voormalig ambassadeur in Libanon, is weer terug in de stad waar ze begin 2017 afzwaaide. Ze spreekt vanaf 'de kamer van Wieger', maar Wieger kent ze niet. Hij is de 11-jarige, afwezige zoon van een collega die momenteel in Nederland is. Het onbeschadigde huis, net buiten de stad, werd aangeboden als tijdelijk kantoor. In het ambassadegebouw kan namelijk niet worden gewerkt. ,,Alle ramen zijn eruit geslagen. De lift is stuk. Het is al wel netjes opgeruimd maar het is te onveilig, omdat er nog brokstukken kunnen vallen."