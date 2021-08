Oud-bewaker (100) van concentratiekamp alsnog voor Duitse rechter

Update Explosie chemiepark Leverkusen: geen hoop meer voor vijf vermisten, onderzoek naar ‘dood door schuld’

28 juli Een dag na de zware explosie en brand in een chemiepark in het Duitse Leverkusen is er geen hoop meer dat de vijf vermisten levend worden teruggevonden. Dat heeft exploitant Currenta vanmiddag verklaard tijdens een persconferentie. Dat brengt het dodental op zeven. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een onderzoek geopend naar ‘dood door schuld’.