Oud-bokser Rudi Lubbers bloeit op nu zijn zoon bij hem is

De aandacht vanuit Nederland doet hem zichtbaar goed. Lubbers zit met zijn zoon Marco in het enige restaurant dat Kosharitsa rijk is. Hij prikt in zijn salade. Zijn baard is getrimd. Hij heeft schone kleren aan. ,,Doe rustig aan’’, zegt hij relaxt. ,,Eerst even eten.’’

Hij is heel moe, vertelt de 73-jarige oud-bokskampioen. Afgelopen week heeft hij een van de zwaarste gevechten uit zijn leven gevoerd. De hulp uit Nederland kwam net op tijd. Zijn vrouw Ria werd in allerijl in het ziekenhuis opgenomen, onderkoeld en ondervoed na een maandenlang verblijf in het wrak van een bestelbusje. Lubbers en zijn vrouw woonden in het autowrak en hadden de zorg voor ruim twintig zwerfhonden.

Het gaat nog steeds niet goed met Ria. Ze is buiten levensgevaar, maar de gezondheid van de 74-jarige vrouw heeft geleden onder de barre Bulgaarse winter. Er is ook familie van haar overgekomen. De vrouw ligt in het ziekenhuis van Burgas, 40 kilometer verderop. De Nederlandse ambassade regelt medische hulp voor de vrouw om er zeker van te zijn dat het haar op dat vlak aan niets ontbreekt.

Lubbers slaapt ondertussen in het huis van de Nederlander Arie Grinsven, die in Bulgarije woont. Hij bood zijn hulp aan toen hij hoorde over het lot van de beroemde sportman.

Behalve over zijn vrouw maakt Rudi zich ook zorgen over zijn vier honden die nog bij het busje zijn. “Ik ga morgen hondenvoer halen en naar ze toe.”

Hoewel Lubbers herhaalt dat hij ‘best terug wil naar Nederland’, zegt hij ook: “Niet zonder m’n honden. Die zijn mijn alles.”

Wat de toekomst gaat brengen is sowieso onduidelijk. Dat hangt ook af van zijn vrouw Ria en ‘wat de instanties voor hem kunnen doen’. Dat hij ineens weer een BN’er is, een held, vindt hij mooi maar ook ‘best inspannend’. Hoe dan ook, het gaat beter met de man die ooit Muhammad Ali weerstond en ook deze beproeving gaat overleven.

Volledig scherm Lubbers en zijn zoon in het restaurant. © Victor Schildkamp