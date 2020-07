Oud-concentratiekampbewaker (93) veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijk

Daar dacht de aanklager anders over. Dey zou hebben meegewerkt aan ‘een door de staat georganiseerde slachting’, zei hij in de rechtbank in Hamburg eerder deze maand. Van de genoemde gevangenen zouden er 5000 zijn gestorven door de erbarmelijke omstandigheden in het kamp. Daarnaast zouden er tweehonderd zijn vergast en zouden dertig slachtoffers met een nekschot om het leven zijn gebracht.



,,Er bestaat geen twijfel’’, zei officier van justitie Lars Mahnke tijdens een zitting op 6 juli over de schuld van de verdachte. Dey zou ‘opzettelijk hebben gehandeld’. Dey, tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van een SS-doodskopeenheid en inmiddels een gepensioneerde bakker in een rolstoel, ontkent niet dat hij kampbewaker was maar beweert dat hij daartoe werd gedwongen. ,,Ik voel me niet schuldig over wat er destijds is gebeurd’’, zei Dey op 20 mei tijdens een hoorzitting. ,,Ik heb er niets aan bijgedragen behalve als bewaker.’’