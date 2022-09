Oud-correspondenten over overlijden The Queen: ‘Ze was plichtsgetrouw, ten koste van álles’

Waarom zijn veel Britten zo verdrietig over het overlijden van koningin Elizabeth? Wat was haar kracht? Welke waarden laat ze achter? We vragen het twee Nederlandse oud-correspondenten en een Vlaming die een boek schreef over the Queen . ,,Ze was de enige hoogwaardigheidsbekleder in Groot-Brittannië die nog echt standing had.”

Tine van Houts, van 1979 tot 2006 correspondent in Londen voor onder meer het AD en de NOS

,,Ik ben op vakantie in Griekenland. Naast ons in het restaurant zaten vanavond Britse mensen. Toen ik ze vertelde dat Elizabeth was overleden, barstte een van hen in tranen uit. Dat zegt wel iets. Bij de Britten zal het overlijden van hun koningin voor enorme rouw zorgen.

Ik heb haar zelf nooit gesproken. De Britse vorst geeft geen interviews, dat is een heel afstandelijk figuur, een groot verschil met Nederland. Ik heb haar natuurlijk weleens vanuit de verte gezien, tijdens een van de royal garden party’s. Maar geen enkele buitenstaander kent haar echt.

Volledig scherm Koningin Elizabeth en haar man prins Philip tijdens de Garden Party op Buckingham Palace in 1999. © Brunopress

In mijn ogen vertegenwoordigde zij wat je eigenlijk verwacht en hoopt van een publieke figuur. Waardigheid, dat is wat ze uitstraalde. Neutraliteit. Iedereen had eerbied voor haar. Ze stond voor eerlijkheid, was een symbool van stabiliteit. Iedereen vertrouwde haar volkomen. Terwijl ze zich zelden in het openbaar uitliet. En als ze sprak, deed ze dat altijd namens de regering en niet namens zichzelf.

Eigenlijk was ze de laatste Britse hoogwaardigheidsbekleder die staat voor de waarden die ik noemde. Zoiets als Prins Charles, die drie miljoen euro in cash uit Qatar accepteerde voor zijn liefdadigheidsstichting, dat zou Elizabeth nooit doen. In de huidige politieke omstandigheden was ze de enige figuur die nog echt standing had. Als je nu kijkt naar al die Britse regeringen, het gekonkel van Boris Johnson, nu Liz Truss. Je vraagt je af waar dat heen gaat. In die zin is het overlijden van the queen een dubbele tragedie.”

Harry de Paepe, Vlaamse geschiedenisleraar, schreef een boek over Elizabeth

,,Heel even dan, ik moet zo live op de Belgische televisie. Mijn korte beschrijving van de koningin: ze was een voorbeeld van plichtsgetrouwheid, ten koste van alles. Ook ten koste van zichzelf. Ze was het laatste symbool van een generatie die nu verdwenen is. Of we ons daarom zorgen moeten maken? Ik weet het niet. Misschien is Charles wel een wijzere koning dan wij verwachten. In België waren we ook heel bezorgd toen prins Filip het in 2013 overnam van koning Albert. Maar dat is ook meegevallen.”

Volledig scherm Koningin Elizabeth met de Britse Bond-acteur Daniel Craig voor de opening van de Olympische Spelen in 2012. © AFP

Peter Brusse, van 1964 tot 1985 correspondent in Londen en oud-hoofdredacteur van de NOS

,,Ik geloof dat ze een heel groot koningin is geweest. Zeventig jaar lang, dat is een tijdperk. Elizabeth is echt een steunpilaar geweest voor haar land. Ze staat voor deugden als bescheidenheid, je land dienen. En dat op een opgewekte en optimistische manier. Ze was een beetje afstandelijk, en toch kon ze mensen bereiken. Het zegt iets dat haar overlijden zoveel losmaakt, alsof ze de queen of the world was. Dat zegt iets.

Of ze gelukkig is geweest? Ze heeft natuurlijk heel veel ellende te verwerken gehad, ook in de familie. Maar ze bleef proberen om alles de kant op te krijgen die in het belang was van haar land. Haar zus Margaret wilde trouwen met een gescheiden man, in een tijd dat dat nog niet kon. Daar ging ze voor liggen. In die zin was ze hard voor haar familie, maar ook voor zichzelf.

Volledig scherm Peter Brusse. © rv

De belangrijkste momenten die ik me van haar herinner: natuurlijk het overlijden van prinses Diana. Ik heb dat beeld nog helemaal voor ogen: die grote zwarte auto, Elizabeth voorin, die twee kleine jongetjes (prins William en Harry, red.) achterin. Ze knuffelde ze niet, bleef ook daar afstandelijk. Terwijl je dacht: je bent hun óma. Daar heeft ze denk ik wel van geleerd.

Ze had ook humor. Dat ze uit die helikopter sprong bij de opening van de Olympische Spelen in Londen in 2012, haha. Dat zei ook wel iets over haar. Verder hield ze enorm van de natuur. Ze was een country girl! Lekker baggeren met haar laarzen door de modder. Dat heeft haar veel kracht gegeven.”