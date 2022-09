Oud-generaal verdacht van betrokkenheid bij verdwijning 43 Mexicaanse studenten

Update Zuid-Koreaanse vrouw opgepakt voor kinder­moord na vondst botten in koffers Nieuw-Zee­land

De vondst van botten in koffers in Nieuw-Zeeland vorige maand heeft gisteren geleid tot een arrestatie in Zuid-Korea. Een 42-jarige vrouw is er opgepakt op verdenking van moord van haar toen 7- en 10-jarige kinderen. De menselijke resten van de twee werden vorige maand aangetroffen in koffers die op een veiling waren gekocht door een nietsvermoedende familie.

15 september