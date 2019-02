Oud, hoezo? Ton Berg (70) onderhandelt met rebellen

Leiders van de traditionele Houthi-rebellen in Jemen moeten vreemd hebben opgekeken toen Ton Berg binnenstapte. De onderhandelaar van Artsen zonder Grenzen is een kleine vrouw, met een moderne bril en een paarse lok. Ze blijkt pittig. ,,Als ik beleefd ‘ja meneer, nee meneer’ zeg, kom ik nergens", zegt ze.



Bergs missie is om medische hulp te krijgen in het land dat al jaren wordt verscheurd door een burgeroorlog. Medicijnvoorraden blijven voortdurend op het vliegveld steken, hulpverleners komen het land niet in en zelfs ziekenhuizen zijn niet veilig voor bombardementen.



Daar staat ze dan. Tegenover de zelfverklaarde minister van Gezondheidszorg, die zich omringt met zwaar bewapende mannen. ,,Ik draag geen nikab (sluier, red.) zoals de meeste Jemenitische vrouwen. Geen denken aan. Uit respect sla ik een sjaal losjes over mijn hoofd, maar ik pas me niet te veel aan. Ik wil kracht uitstralen. Dat wordt in landen als Jemen gewaardeerd.” Ze plukt aan haar witte haren. ,,Die helpen ook. In islamitische landen is er respect voor oudere vrouwen.” In de weken die volgen, zal ze de minister steeds op een andere plek ontmoeten. Hij wordt gezocht door de tegenstander, de internationaal erkende regering die deels in buurland Saoedi-Arabië verblijft.



Berg is net terug in haar woning in Rotterdam, na drie maanden Jemen. Haar abaja (zwarte gewaad) hangt nog aan de kapstok. ,,Leuk om aan vrienden te laten zien.’' De meeste zeventigers in haar vriendenkring doen maatschappelijk werk (‘die zitten ook niet de hele dag te bridgen’), maar ze kent niemand die het zo bont maakt als zijzelf.