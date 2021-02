Oud-kindsoldaat en commandant van Oegandese terreurgroep schuldig aan oorlogsmisdaden

De nu circa 45 jaar oude Ongwen was lid van een rebellengroepering die dertig jaar lang dood en verderf zaaide in het noorden van Oeganda en aangrenzende landen. Hij was opgeklommen tot de tweede man van de terreurbeweging van de nog steeds voortvluchtige Joseph Kony, het Verzetsleger van de Heer (LRA). De strafmaat wordt op een later tijdstip bepaald. Ongwen hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

De beweging heeft nooit een politieke agenda gehad en zou voornamelijk een soort sekte zijn geweest rond Joseph Kony. Die houdt zich nu mogelijk schuil in Zuid-Soedan, vlak over de grens in Noord-Oeganda. In 2014 werd vermoed dat hij zich schuil hield in de Centraal Afrikaanse Republiek. VN-voorzitter Ban Ki Moon verklaarde in 2013 dat Kony in 25 jaar meer dan 100.000 mensen doodde in Centraal-Afrika. De Verenigde Staten stelden een jaar eerder een beloning van 5 miljoen dollar in het vooruitzicht voor informatie die leidt tot de arrestatie van de voortvluchtige Ugandese krijgsheer.