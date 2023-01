Oud-president Bolsonaro plots in ziekenhuis in VS; senator vraagt bij gerechtshof om arrestatiebevel

De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro is opgenomen in een Amerikaans ziekenhuis. De Braziliaanse krant O Globo schrijft dat Bolsonaro last heeft van zware buikpijn.

De voormalige president verblijft sinds ruim een week in Florida. Een bron die dicht bij de familie staat bevestigt het nieuws aan persbureau Reuters en zegt dat zijn situatie ‘niet zorgelijk’ is. Het nieuws komt een dag nadat zijn aanhangers verschillende overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia hadden bestormd.

Het is niet voor het eerst dat Bolsonaro in het ziekenhuis belandt met buik- of maagpijn. Tijdens de verkiezingscampagne van 2018 werd hij door een tegenstander in zijn buik gestoken, waarna hij diverse operaties moest ondergaan. Sindsdien is hij diverse keren opnieuw opgenomen in het ziekenhuis met klachten aan de buik of maag.

De laatste keer dat Bolsonaro om die reden werd opgenomen was in november vorig jaar. Eerder gebeurde dat in januari en maart.

De voormalige president verblijft sinds ruim een week in Florida. Hij vertrok vlak voordat zijn opvolger Luiz Inácio Lula da Silva vorige week zondag werd beëdigd. Zondag bestormden de aanhangers van Bolsonaro nog verschillende overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia uit protest tegen Lula.

‘Terugkeren of arrestatie en uitlevering’

Kort voordat het nieuws over Bolsonaro’s ziekenhuisopname bekend werd, meldden Braziliaanse media dat senator Renan Calheiros bij het Hooggerechtshof heeft gevraagd om de ‘directe terugkeer’ van de oud-president uit de Verenigde Staten. Volgens de parlementariër is het ‘niet te ontkennen’ dat Bolsonaro ‘verantwoordelijk is voor en een actieve rol heeft gespeeld’ in de bestorming van de overheidsgebouwen zondag. Als Bolsonaro niet terugkeert als het Hooggerechtshof hem dat gebiedt, wil Calheiros dat er een arrestatiebevel tegen hem wordt uitgevaardigd en hij binnen 72 uur wordt uitgeleverd.