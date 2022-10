Oud-president China plotseling afgevoerd tijdens partijcongres

Chinese president Xi op opening partijcon­gres: ‘Volledige controle verworven over Hongkong, nu Taiwan’

In China is de belangrijkste politieke bijeenkomst van het land van start gegaan: het partijcongres van de Communistische Partij. De Chinese leider Xi Jinping prees in zijn speech de overgang van Hongkong van ‘chaos naar bestuur’ en veroordeelde de inmenging in Taiwan.

16 oktober