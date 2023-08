Oud-president Trump haalt met ‘mugshot’ al miljoenen op voor campagne

De oud-president noemde het poseren voor het mugshot ‘een verschrikkelijke ervaring’. Toch wordt de politiefoto nu ingezet om geld in te zamelen. Het ‘mugshot’ staat prominent op zijn eigen website met daarbij een directe link om geld te doneren. De Trump-campagne roept niet alleen op om geld te doneren, enkele uren na het schieten van de mugshot lanceerde ze ook merchandise, zoals mokken, bumperstickers en t-shirts.

Zijn woordvoerder Steven Cheung maakte bekend dat Trump al 7,1 miljoen dollar heeft opgehaald sinds hij zich in de gevangenis meldde. Vooral vrijdag liep de teller hard op tot 4,18 miljoen dollar. Het geld komt in de campagnekas; Trump is opnieuw in de race voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Verdachte

Trump is de eerste oud-president van de VS die zo'n mugshot heeft. Hij moest zich in de gevangenis melden als verdachte in een zaak over de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020. De officier van justitie in de staat Georgia verdenkt Trump ervan dat hij vanuit het Witte Huis leiding gaf aan een ‘criminele organisatie’ die probeerde hem in het zadel te houden nadat hij die verkiezingen verloor.

Hoewel veel verdachten zo’n foto beschamend vinden, maakt Trump er vooral gebruik van voor zijn campagne. Via zijn account op X, voorheen Twitter, stuurde hij het mugshot zelf al snel de wereld in. In minder dan een half uur tijd was zijn mugshot al drie miljoen keer bekeken.

De oud-president betaalde een borgsom van 200.000 dollar om de gevangenis weer te kunnen verlaten. Trump meldde zich dit jaar al drie keer eerder bij een rechter om officieel als verdachte aangemerkt te worden. Dat gebeurde toen grotendeels achter gesloten deuren. Dat is in Georgia anders. Daar is het gebruikelijk om een politiefoto van arrestanten naar buiten te brengen, het zogeheten ‘mugshot’. Voor de oud-president werd geen uitzondering gemaakt.

Volledig scherm Mugshot van Trump die zich donderdag in de gevangenis in Atlanta moest melden. © via REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.