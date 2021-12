Oud-stafchef Trump had presentatie met plannen voor staatsgreep

Storm raast over VS: doden bij verzor­gings­te­huis, dak filiaal Amazon ingestort

Tornado's hebben vrijdag een ravage aangericht in het Midwesten van de Verenigde Staten. In het stadje Monette, in de Amerikaanse staat Arkansas, zijn zeker twee mensen om het leven gekomen en vijf ernstig gewond geraakt toen een tornado vrijdagavond een verzorgingstehuis verwoestte. In de staat Illinois stortte het dak van een distributiecentrum van Amazon in.

