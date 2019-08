Ouders bestraft voor veganistisch dieet baby, meisje was zwaar ondervoed en had geen tanden

EasyJet houdt depressie­ve piloot aan de grond na appje over zelfmoord

9:50 De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een piloot tijdelijk op non-actief gesteld nadat hij in een WhatsAppgroep voor collega's had gemeld dat hij zijn ‘volstrekt zinloze leven’ wilde beëindigen. Geschrokken collega's lichtten zijn baas in, waarna de directie besloot dat hij voorlopig geen passagiersvliegtuigen mag besturen. De gezagvoerder mag pas weer achter de stuurknuppel als hij in therapie is geweest.