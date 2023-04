Ouders en zussen nemen afscheid van ‘superheld’ Jack (11): ‘Aan zijn bedje zeiden we nog 200 keer wat een prachtige jongen hij was’

Pasen zonder de paus? ‘Dat is de laatste halve eeuw niet meer voorgeko­men’

Nadat paus Franciscus (86) gisteren met een longontsteking in het ziekenhuis werd opgenomen, zijn de dokters voorzichtig optimistisch over zijn herstel. Volgens het Vaticaan verbetert zijn toestand geleidelijk en is hij zelfs alweer aan het werk vanuit het ziekenhuis.