Ouders hersendode Archie (12) hebben laatste kans om verzoek in te dienen tegen stopzetten beademing

Archie, die sinds april in het Royal Londen Hospital ligt, is volgens zijn artsen hersendood. Beëindigen van zijn leven zou het beste voor de jongen zijn omdat vooruitzichten op een goed herstel ‘nihil’ zijn. De rechter gaf de artsen hierin in hoger beroep gelijk.



De ouders van de jongen zijn het hier absoluut niet mee eens. Zolang het hart van Archie nog klopt, willen zij dat de artsen doorgaan met behandelen. Het gelovige stel krijgt daarin steun van kerken en andere christelijke organisaties. ,,Zolang Archie heeft, zullen wij hem nooit opgeven”, vertelt zijn moeder tegen The Guardian. ,,We hebben er altijd om gevraagd om Archie meer tijd te geven.”



De ouders wilden daarom opnieuw in beroep gaan, maar dat verzoek werd geweigerd. Het stel krijgt nu wel wat langer de tijd om een verzoek in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), om precies te zijn tot donderdagmiddag 15.00 uur Nederlandse tijd. Dat meldt The Guardian. De ouders leggen hun zaak echter liever voor aan The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), een commissie van de Verenigde Naties.