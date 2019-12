Ouders na vakantiedrama Maleisië: 'Dood van onze dochter Nora géén ongeluk’

De ouders van een Britse tiener die in augustus op mysterieuze wijze om het leven kwam tijdens een vakantie in Maleisië, zijn ervan overtuigd dat een onbekend persoon betrokken is geweest bij haar verdwijning en dood. Dat hebben Meabh en Sebastian Quoirin gezegd tegen de Ierse omroep RTÉ. ,,Het was voor Nora fysiek en mentaal onmogelijk om helemaal in haar eentje zo’n lange afstand af te leggen.”

Het lichaam van Nora Quorin, een Frans-Brits meisje met een lichamelijke beperking, werd in augustus in de jungle in Maleisië gevonden, tien dagen nadat ze op onverklaarbare wijze verdween van haar resort. Een twaalf uur durende autopsie wees uit dat Nora in de jungle is verhongerd.

De artsen die het stoffelijk overschot onderzochten sluiten een misdrijf nog steeds uit, maar daar willen de ouders niets van weten. Zij zijn er nog steeds van overtuigd dat iemand hun dochter in haar slaap heeft ontvoerd en dringen er bij de Maleisische autoriteiten opnieuw op aan om een vervolgonderzoek in te stellen. ,,We denken dat er in het begin van het onderzoek cruciale tijd en informatie is verloren gegaan,” vertelt de moeder. ,,Het autopsieverslag geeft enkel informatie over de doodsoorzaak, maar zegt niets over de omstandigheden van haar dood en hoe ze terechtkwam op de plaats waar ze werd gevonden”, gaat ze verder.

Kleiner brein

Volgens de familie kon Nora zich moeilijk verplaatsen vanwege haar lichamelijke en geestelijke beperking. Het meisje werd geboren met Holoprosencefalie, waardoor ze een kleiner brein heeft en daardoor een mentale achterstand. ,,Ze kon thuis niet eens naar de voordeur van onze buren lopen”, vertellen de ouders tegen Ierse media. ,,Dat Nora midden in de nacht opstaat, naakt en op blote voeten de bungalow verlaat en zelf de jungle inloopt en zo de totale duisternis tegemoet gaat, is een absurd idee en voor ons niet te verkroppen. We hebben daarom vanaf het begin geroepen dat we geloven dat deze zaak een crimineel tintje kent.”

De familie Quorin vindt het overigens nog altijd vreemd dat Nora’s ontzielde lichaam naakt werd gevonden, terwijl ze de laatste keer dat ze werd gezien in het Dusun Resort (zo’n 50 kilometer ten zuidoosten van Kuala Lumpur, red.) nog ondergoed droeg. Volgens een woordvoerder van het gezin zitten Nora’s ontroostbare vader Sebastien en moeder Meabh met tal van onbeantwoorde vragen.

Gruwel