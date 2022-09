Ouders van in Peru vermiste Natacha na vondst lichaam: ‘Kleine kans dat zij het is’

De overblijfselen werden volgens de Peruviaanse krant Diario Correo gevonden door vissers in het district Huambo. De resten waren in verregaande staat van ontbinding en zouden toebehoren aan een vrouw met blond haar. Ze werden volgens de krant La República meegesleurd door de rivier.

De ouders van Natacha gaan er niet van uit dat hun dochter is gevonden. ,,Het gaat gewoon om een oude schedel die op macabere wijze gecombineerd is met beenderen gemaakt van roeispanen of hout! Er is weinig kans dat dit Natacha is”, aldus de ouders in een verklaring.