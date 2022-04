Oudste mens ter wereld overleden op 119-jarige leeftijd

Oorlog Oekraïne LIVE | Amerikaan­se defensiemi­nis­ter denkt dat Oekraïne oorlog met Rusland kan winnen

De Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de minister van Defensie Lloyd Austin hebben in het diepste geheim een bezoek gebracht aan Kiev. Austin denkt dat Oekraïne de oorlog met Rusland kan winnen, als het land het juiste militaire materieel heeft. In een gesprek met de Oekraïense president Zelenski hebben ze meer militaire hulp toegezegd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees het vorige liveblog hier terug.

