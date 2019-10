Oudste yogadocent ter wereld (99) overleden in India

President Bolivia geeft niet toe aan druk: over uitslag verkiezin­gen wordt niet onderhan­deld

4:09 De Boliviaanse president Evo Morales, onlangs uitgeroepen tot winnaar van de meest recente verkiezingen, heeft elke ‘politieke onderhandeling’ uitgesloten. Dat deed hij tijdens een toespraak in Cochabamba, in het centrum van Bolivia. Morales staat momenteel in binnen- en buitenland onder grote druk wegens mogelijke fraude bij de presidentsverkiezingen van vorige week.