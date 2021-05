Over 2 maanden beginnen de Olympische Spelen, maar tribunes worden leger en leger

Terwijl de noodtoestand in Tokio inmiddels niet - zoals de verwachting was - is opgeheven maar juist vanwege oplopende besmettingscijfers is verlengd naar 20 juni, blijven de organisatoren in Tokio en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) benadrukken ​dat de Spelen hoe dan ook doorgaan. Volgens een woordvoerder van de Japanse ambassade moet daar inderdaad van worden uitgegaan. Japan zit in de vierde golf van coronabesmettingen en de druk op de ziekenhuizen is groot.