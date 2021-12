Overheid VS klaagt Amazon-supermarkt aan om verbod op Black Lives Matter-teksten op kleding

Vrouw van El Chapo krijgt drie jaar cel voor mensenhan­del in drugskar­tel

De vrouw van de Mexicaanse drugshandelaar “El Chapo”, Emma Coronel Aispuro, is dinsdag door een Amerikaanse federale rechter veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf nadat ze had toegegeven dat ze betrokken was bij de mensenhandel in het machtige Sinaloa-kartel.

30 november