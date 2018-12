‘Overleden Guatemalteeks meisje VS was niet uitgedroogd’

Het meisje maakte met haar vader, de 29-jarige Nery Gilberto Caal Cuz, deel uit van een groep van 163 migranten die illegaal de grens waren overgestoken tussen Mexico en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post verbleef het meisje al acht uur in een opvangcentrum van de grenspolitie in Lordsburg, in de staat New Mexico, toen ze stuiptrekkingen kreeg en begon over te geven. Ze overleed later in het ziekenhuis.

Geld verdienen voor thuis

Jakelin en haar vader wilden in de VS asiel aanvragen. Volgens familieleden in Guatemala had vader Caal besloten om met zijn favoriete dochter te emigreren om in de VS geld te verdienen om naar huis te sturen. Jakelins moeder en drie andere kinderen bleven achter in het plaatsje San Antonio Secortez, een dorp in Guatemala met zo'n 400 inwoners.