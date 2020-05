Overlevende crash Pakistan: ‘Alles wat ik zag was rook en vuur, wat ik hoorde was gillen’

De Pakistaan deed zijn verhaal in een ziekenhuis in dezelfde plaats als waar de crash plaatsvond. Vlucht PK8303 met aan boord 99 passagiers en 8 bemanningsleden stortte er omstreeks 09.30 uur lokale tijd neer op een woonwijk.



Zubair legde Geo News uit dat de piloot een eerste keer op het vliegveld in de Pakistaanse stad had geprobeerd te landen, met het toestel kort de grond raakte, maar daarna weer terug omhoog ging. Na tien minuten rondcirkelen kondigde de gezagvoerder een tweede landingspoging aan. De landing mislukte faliekant; voordat de luchthaven werd bereikt, stortte de Airbus 320 neer in een woonwijk.



,,Ik zag alleen maar rook en vuur. Ik hoorde alleen maar gillen om me heen. Kinderen en volwassenen. Ik kon niemand zien, ik hoorde alleen hun gegil’’, zei Zubair. ,,Ik maakte mijn veiligheidsgordel los en zag een moment wat licht. Ik bewoog me richting dat licht. Ik moest drie meter naar beneden springen en daarna was ik veilig.’’