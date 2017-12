Overval met nepwapen: Handen omhoog, of ik… schiet?

Recordtoren van Lego voor jong kankerpatiëntje in Tel Aviv

17:23 Inwoners van Tel Aviv hebben een 36 meter hoge Legotoren gebouwd om de jonge Omer te eren. Het 8-jarige jongetje lijdt aan kanker en is een enorme Legofan. Of de toren ook het wereldrecord bouwen met Lego breekt, is nog niet bekend.