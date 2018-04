Overvol Venetië scheidt nu bewoners van toeristen

60.000 inwoners telt Venetië, maar dit weekeinde zullen naar verwachting vier keer zo veel mensen naar de Italiaanse stad afzakken. Allemaal willen ze langs de smalle straatjes kuieren en over de kanalen varen. Maar dat gaat dus niet. Op dit soort hoogtijdagen is Venetië zó druk dat filevorming van voetgangers de regel is en de lol van het kuieren er snel af is. Daarom heeft de stad aparte wandelpaden voorzien tussen de grote toeristische trekpleisters als het beroemde San Marcoplein.

Die wandelpaden zullen zoveel mogelijk rond de binnenstad lopen. En alleen de inwoners van de stad, en anderen die in het bezit zijn van een Venezia Unica-kaart, mogen zich in de andere straten begeven. Ook voor het boot - en wegenverkeer naar de stad zijn speciale maatregelen voorzien die de bewoners moeten ontzien.

Dat Venetië kampt met een verstikkende toevloed aan toeristen is al langer bekend. Er komen er 30 miljoen per jaar, weer of geen weer. Eerder hebben enkele Venetianen opgeroepen om geen cruiseschepen meer toe te laten tot het centrum, waardoor de grootste schepen moeten nu elders aanleggen. Velen vrezen verder dat door de opkomst van Airbnb naast de klassieke hotels geen plaats meer zal zijn voor de eigen inwoners. De huren voor bewoners zijn ook flink gestegen door al het korte termijn bezoek. Maar de maatregelen die Venetië dit weekeinde neemt, lijken wel heel verregaand.

Volgens de burgemeester van de Italiaanse stad, Luigi Brugnaro, is dit een 'experiment met een nieuw systeem om toeristen te managen', wat er volgens verschillende media op kan wijzen dat deze maatregelen in de toekomst opnieuw worden genomen, als de stad een zeer hoog aantal toeristen verwacht.

Zelf heeft de burgemeester daar niets over gezegd. ,,Alle toeristen weten dat ze welkom zijn, zolang ze respect tonen voor onze stad”, klinkt het in zijn perscommuniqué. ,,Tegelijk moeten wij de stad zo goed mogelijk beschermen. Daarom hebben we deze maatregelen genomen, die gestoeld zijn op wat de huidige regelgeving ons toelaat.”

