Overwinning Trump: omstreden inreiswet toch goedgekeurd

Brit schuldig aan plannen aanslag Londen en maken bommen voor Taliban

17:38 De 28-jarige Khalid Ali is dinsdag voor de Londense rechtbank schuldig bevonden aan het voorbereiden van een aanslag in de buurt van het parlement en het maken van bommen voor de Taliban. De Britse loodgieter was in april 2017 aangehouden in Parliament Street met drie messen op zak.