Oxfam: situatie in Griekse vluchtelingenkampen zeer zorgelijk

De hulporganisatie concludeert in een nieuw rapport dat veel kwetsbare vluchtelingen aan hun lot worden overgelaten op de Griekse eilanden. ,,Zwangere vrouwen en moeders met pasgeboren kinderen moeten in tenten slapen en alleenreizende kinderen, die ten onrechte zijn geregistreerd als volwassenen, zijn in detentie geplaatst.''

Het is niet de eerste keer dat alarm wordt geslagen over de situatie in de veelal overvolle Griekse kampen, maar volgens de hulporganisatie lijken de autoriteiten daar geen lessen uit getrokken te hebben. ,,Het is het derde jaar op rij waarin veel mensen tijdens de winter in tenten leven'', concludeert Oxfam Novib. Die onderkomens zijn vaak onverwarmd.