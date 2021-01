Paard zakt metersdiep in de grond door ondergrondse waterstroom

Australië moet 1300 asielzoe­kers compense­ren na datalek

27 januari De Australische overheid moet 1300 asielzoekers een schadevergoeding betalen als gevolg van een datalek, schrijft The Guardian. In 2014 kwamen de persoonsgegevens van bijna 10.000 asielzoekers in Australië per ongeluk online te staan.