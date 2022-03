Paddenstoelwolk in Charkov baart grote zorgen: 'Dit lijkt op een vacuümbom’

videoIn Oekraïne houden ze de adem in nadat gisteravond nieuwe beelden zijn opgedoken van een zware explosie in de omgeving van Charkov.

De paddenstoelwolk die opdoemt na de ontploffing doet volgens experts denken aan een zogenoemde vacuümbom, die veel krachtiger is dan een normaal explosief en vooral in dichtbevolkte gebieden veel schade kan veroorzaken. ,,Dit zou opnieuw een oorlogsmisdaad zijn door Rusland. Vreselijk!”, schrijft Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans (VVD) op Twitter.



In en buiten Oekraïne wordt de afgelopen dagen volop gespeculeerd over de mogelijke inzet van de vacuümbom. Bewijzen zijn nog niet geleverd, maar volgens Oksana Markarova, de Oekraïense ambassadeur voor de Verenigde Staten, zijn er voldoende aanwijzingen dat de Russen het omstreden wapen al gebruiken. ,,Ze hebben vandaag de vacuümbom gebruikt”, zei Markarova maandag na afloop van het Amerikaanse Congres. ,,De verwoesting die Rusland Oekraïne wil toebrengen is groot.”

Thermobarische wapens, zoals vacuümbommen eigenlijk heten, zijn omstreden. Ze zuigen de lucht uit de omgeving op en veroorzaken een enorme drukgolf. De bom verstikt al het leven dat in de omgeving is, waardoor burgers binnen minuten kunnen komen te overlijden. Afgelopen weekend sloegen oorlogsverslaggevers van CNN alarm toen ze naar eigen zeggen een lanceerinstallatie voor thermobarische raketten zagen in de buurt van het Russische Belgorod. Ook organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch stellen dat Rusland de vacuümbommen inzet.

Oorlogsmisdaad

Belgorod ligt in het zuiden van Rusland op slechts 20 kilometer van de grens met Oekraïne, niet ver van Charkov. In de omgeving van die stad is gisteren een gigantische explosie waargenomen, waarvan beelden op sociale media circuleren. Ook op de officiële Instagram-pagina van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Oekraïne zijn de beelden te zien: een ontploffing die de hemel in brand lijkt te zetten. Volgens waarnemers is mogelijk een munitiebasis geraakt door een zware bom, maar ook dat is niet bevestigd.

Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans trekt zijn eigen conclusies op basis van de paddenstoelachtige ontploffing. ,,Enorme explosie bij Charkov”, twittert hij. ,,Dit lijkt weer op een vacuümbom bij burgerdoelen, dat zou opnieuw een oorlogsmisdaad zijn door Rusland. Vreselijk!”

Volgens het oorlogsrecht mag geweld alleen worden gebruikt tegen noodzakelijke militaire doelwitten en met proportionele inzet van strijdkrachten, zegt Marieke de Hoon, onderzoeker internationaal strafrecht, bij WNL Vandaag. ,,Dat is absoluut niet het geval als je zo’n vacuümbom of clustermunitie gebruikt. Het probleem is dan dat iedereen in de buurt ook sterft.”

Tientallen gewonden

De oorlog in Charkov is momenteel in volle gang. Door de vele beschietingen zijn in 24 uur tijd zeker 21 doden en 112 gewonden gevallen, meldt de regionale gouverneur Oleg Sinegoebov vandaag. De autoriteiten zeggen dat Russische raketten woonwijken en een gebouw van de regionale overheid hebben geraakt, in het centrum van Charkov.

De Britse premier Boris Johnson noemde de Russische beschietingen in Charkov ‘misselijkmakend’. Hij vergeleek ze met de bombardementen op burgers in Sarajevo, waarbij in 1994 meer dan honderd mensen werden gedood toen markten werden beschoten.

Geen bewijs

Of er door de Russen daadwerkelijk een vacuümbom is ingezet, is onduidelijk. De Oekraïense ambassadeur voor de Verenigde Staten en de mensenrechtenorganisaties deelden geen bewijs voor hun claims. Een Russische reactie op de beschuldigingen blijft vooralsnog uit.

Het Oekraïense ministerie van Defensie beschuldigt Rusland van zware oorlogsmisdaden. ,,Vliegtuig- en raketaanvallen van Rusland en Wit-Rusland op civiele gebouwen en scholen, beschietingen van kraamklinieken - dat zijn laffe daden van mensen zonder eer”, meldt het ministerie. ,,Dat zijn geen militairen maar terroristen, vertegenwoordigers van een terroristische staat.” Moskou ontkent daarentegen op krachtige wijze dat het burgers en woongebieden aanvalt.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Ukraine UA (@ukraine.ua)

Volledig scherm De enorme explosie bij Charkov © Twitter

