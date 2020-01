Pakistaans gerechtshof haalt streep door doodstraf van oud-president Musharraf

De speciale rechtbank veroordeelde Musharraf vorige maand ter dood wegens hoogverraad, omdat hij in 2007 de Pakistaanse grondwet had opgeschort en de noodtoestand had afgekondigd. Ook ontsloeg hij een aantal rechters in die periode. Musharraf werd in 2014 formeel aangeklaagd.



Generaal Musharraf kwam in 1999 via een staatsgreep aan de macht. Het opschorten van de grondwet in 2007 leidde destijds tot massale protesten. In 2008 stapte hij op als president. In 2013 ging Pakistan over tot zijn vervolging.