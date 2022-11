Pakistaanse ex-premier in been geraakt bij beschieting

Zijn aanhangers noemen het een moordaanslag. Imran Ahmad was van augustus 2018 tot begin april dit jaar regeringsleider. Hij verloor toen het vertrouwen van het parlement, als eerste premier in de Pakistaanse geschiedenis.

Volgens de politie vond de aanval plaats in het Wazirabad-district in de oostelijke provincie Punjab, waar Khan in een groot konvooi van vrachtwagens en auto’s op weg was naar de hoofdstad Islamabad, als onderdeel van zijn campagne om de regering te dwingen vervroegde verkiezingen te houden. De schutter opende met vermoedelijk een automatisch wapen het vuur op het konvooi. ,,Khan wordt naar een ziekenhuis in Lahore gebracht, maar hij is niet ernstig gewond”, zegt partijfunctionaris Asad Umar tegen persbureau AP. Er zouden ook andere gewonden zijn gevallen. Eén van hen zou de aanslag niet overleefd hebben.