Pakistan zet leger in om Wilders-mars

Het afbeelden van de profeet is volgens de islam verboden en daardoor zeer beledigend voor moslims. De regering van Pakistan heeft beloofd om de wedstrijd van Wilders aan te kaarten bij de Verenigde Naties.



De protestacties van de TLP zijn berucht, onder meer door een blokkade van het verkeer in Islamabad in november 2017, die het leven in de hoofdstad twintig dagen lang ontwrichtte. De betogers werden uiteindelijk met geweld uiteengedreven. Dat protest was gericht tegen een taalfout in een publicatie van de kieswet die oneerbiedig jegens de profeet zou zijn.



Later dit jaar wil Geert Wilders in een afgesloten deel van de Tweede Kamer cartoons over Mohammed presenteren. Hij roept al langer op deze naar hem in te zenden.