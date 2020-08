Palestijnse baby’s overleden nadat Israël behandeling buiten Gaza weigerde

Mensenrechtenorganisaties slaan alarm over de situatie van ernstig zieke Palestijnen. Ze krijgen door de Israëlische blokkades geen levensreddende behandelingen buiten Gaza. In juni overleden twee baby’s, omdat ze niet op tijd medische zorg kregen.

Slechts drie dagen was Omar Ahmad Yagi verwijderd van een cruciale hartoperatie. De acht maanden oude Palestijnse baby had op 21 juni een afspraak staan in een Israëlisch ziekenhuis. Daar was hij al twee keer eerder met toestemming vanuit Gaza naar afgereisd, samen met zijn oma of moeder, voor behandeling van zijn hartaandoening.

De artsen zeiden dat hij dringend geopereerd moest worden. Twee keer – in april en juni - miste Omar de afspraak omdat zijn ouders geen toestemming van de Israëlische autoriteiten konden krijgen.

Kort voor de derde afspraak verslechterde zijn situatie. Zijn vader reed hem nog naar een ziekenhuis in Gaza, maar onderweg kreeg hij verstikkingsverschijnselen. Op 18 juni overleed Omar.

Checkpoint

Vier dagen na zijn dood overleed in Gaza ook baby Anwar Muhammad Harb. Hij was slechts negen dagen oud. Anwar had eveneens een hartaandoening. Hij had een verwijzing van het Palestijnse ministerie van Gezondheid voor een behandeling in een ziekenhuis in Oost-Jeruzalem. Maar de ambulance die hem naar de Israëlische checkpoint zou vervoeren, kreeg geen toestemming.

© AP

Palestijnse mensenrechtenorganisaties en Save the Children slaan alarm over de situatie van duizenden ernstig zieke kinderen en volwassenen. In Gaza is een groot tekort aan medicijnen, middelen en apparatuur. Velen hebben een behandeling buiten Gaza nodig, maar stuiten op tegenwerking van de Israëlische autoriteiten.

Doodsvonnis

,,De weigering van toegang tot de gezondheidszorg buiten Gaza betekent een doodsvonnis voor kinderen’’, zegt Jeremy Stoner, directeur Midden-Oosten bij Save the Children.

De mogelijkheid om buiten Gaza medische zorg te krijgen, was al beperkt. Die is verder ingeperkt nadat de Palestijnse Autoriteit de samenwerking met Israël op het gebied van veiligheid stopzette, omdat Israël de afspraken schendt en delen van de Westelijke Jordaanoever wil annexeren.

Israëlische artsen opereren in 2009 de 6-jarige Abdullah Siam. Hij was een van de Palestijnse kinderen die destijds Gaza mocht verlaten voor een acute hartoperatie © Getty Images

Sindsdien blijven zieke Palestijnen verstoken van acute medische zorg buiten Gaza. Sommigen hebben al toestemming of werden al elders behandeld, maar kunnen dat nu niet voortzetten.

Onmenselijk

Volgens de mensenrechtenorganisaties is van ruim 8300 kankerpatiënten in Gaza de situatie verslechterd en hebben honderden andere patiënten acute zorg nodig. Er zijn tientallen verzoeken van patiënten die geen tijd te verliezen hebben. De organisaties doen een dringend beroep op de Verenigde Naties om een eind te maken aan deze ‘wrede en onmenselijke omstandigheden’.

Voor de coronacrisis begon en de veiligheidscoördinatie werd stopgezet, dienden maandelijks tweeduizend Palestijnen een verzoek in voor een medische behandeling buiten Gaza. In april waren dat er nog slechts 159. Ondanks die daling weigerde Israël een derde van de aanvragen. In mei kregen 28 zieke kinderen geen toestemming Gaza te verlaten voor een behandeling.

Een Palestijnse vrouw die gewond is geraakt bij een Israëlische luchtaanval wacht in een ambulance tot ze de grens met Egypte over mag © REUTERS

In Gaza wonen ruim vijftig kinderen met kanker. Vijftien van hen zijn ernstig ziek. Maar door de beperkingen die Israël oplegt, kunnen ze geen behandeling met chemo of bestraling krijgen. Hun levens hangen daardoor aan een zijden draad.

Reisbeperkingen

Save the Children heeft de Israëlische regering herhaaldelijk opgeroepen de reisbeperkingen voor ernstig zieke kinderen en hun verzorgers op te heffen. ,,Hoe is het te rechtvaardigen dat kinderen levensreddende zorg wordt ontzegd?’’ zegt regiodirecteur Stoner van Save the Children.

,,Deze wanhopig zieke kinderen moeten Gaza verlaten om te overleven. Er is gewoon geen andere optie. Het is wreed dat kinderen sterven of extreme pijn lijden terwijl ze iets verderop, net buiten de checkpoints, behandeld zouden kunnen worden.’’

