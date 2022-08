Paniek breekt uit in door vlammen ingesloten Spaanse trein, passagiers vluchten vuurzee in

De trein, met 48 passagiers aan boord, was op weg van Sagunto in de oostelijke provincie Valencia naar de stad Zaragoza. De machinist zag dat het door de brand te gevaarlijk was om door te rijden en trof voorbereidingen om de trein in zijn achteruit te zetten. Een aantal passagiers raakte echter in paniek. Zij sloegen de ruiten van de trein in en vluchtten het spoor op uit angst voor het vuur.



Twee personen met ernstigste brandwonden moesten per helikopter worden geëvacueerd. Andere gewonden, onder wie een meisje van 10 jaar, werden naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Volgens de hulpdiensten liep een 58-jarige vrouw de ergste brandwonden op nadat ze uit de trein was gevlucht.