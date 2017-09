Paniek! Hert richt enorme schade aan in Australisch rouwcentrum

Doden door crash tijdens Russische vliegshow

15:53 Tijdens een vliegshow in Rusland, nabij Moskou, is een vliegtuigje neergestort. Beide inzittenden, twee piloten, kwamen bij het ongeval om. Opmerkelijk genoeg zijn er onder de toeschouwers geen gewonden gevallen. Op beelden is te zien hoe het vliegtuig rakelings langs het publiek scheert. Door de crash is de rest van de vliegshow afgeblazen.