Paniek na explosie van rookbom tijdens toespraak Japanse premier

met videoDe Japanse premier Fumio Kishida is zaterdag tijdens een toespraak geëvacueerd nadat er waarschijnlijk een rookbom naar hem was gegooid. Hij raakte niet gewond. De explosie zorgde voor veel paniek. De vermeende dader is direct opgepakt.

Kishida was aan zijn toespraak begonnen na een rondleiding door de vissershaven Saikazaki in de westelijke provincie Wakayama. Hij steunde daar de kandidatuur van een partijgenoot van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) bij de lokale verkiezingen te ondersteunen. Een man gooide een buisachtig voorwerp naar de premier. Daarna klonk een luide explosie en veel rookontwikkeling. Mensen renden in paniek weg.

Kishida zocht dekking en bleef ongedeerd, meldt staatsomroep NHK. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade aangericht, aldus lokale media. Op beelden is te zien dat agenten een man overmeesteren terwijl het gebied werd ontruimd. De verdachte is een man van 24 jaar, aldus de politie.

Volledig scherm Een man, vermoedelijk een verdachte die mogelijk een object naar de Japanse premier Fumio Kishida zou hebben gegooid, wordt door agenten overmeesterd. © via REUTERS

Premier Kishida zet het bezoek gewoon voort. ,,Het spijt me dat ik ik veel mensen ongerust heb gemaakt’’, zei Kishida volgens NHK toen hij zijn toespraak vervolgde. ,,We zitten midden in een belangrijke verkiezing voor ons lang. We moeten dit samen dragen.’’

Gruweldaad

Zijn partijgenoot Hiroshi Moriyama zei: ,,Dat zoiets is gebeurd tijdens een verkiezingscampagne, die de basis vormt van de democratie, is betreurenswaardig. Het is een onvergeeflijke gruweldaad.’’

Vlak voor het incident kreeg Kishida zeevruchten, een lokale specialiteit, aangeboden. Op beelden is te zien dat hij verbaasd omkeek toen de explosie plaatsvond, terwijl er geschreeuw om hem heen klonk en mensen in paniek wegrenden.

Volledig scherm Premier Kishida krijgt eten aangeboden tijdens zijn bezoek aan de vissershaven. © via REUTERS

Een vrouw zei tegen NHK dat ze een object over haar hoofd heen zag vliegen. ,,Ik kreeg er een slecht gevoel bij dus we renden heel snel weg. Toen hoorden we een heel hard geluid. Mijn dochter moest huilen.’’

Een medewerker van een vissersbedrijf nam de verdachte gelijk in een wurggreep, waarna agenten de vermeende dader tegen de grond werkten.

Aanslag op oud-premier Abe

Gewelddadige aanvallen zijn zeldzaam in Japan. Maar veiligheidsdiensten zijn extra waakzaam nadat op 8 juli 2022 de Japanse oud-premier Shinzo Abe slachtoffer werd van een aanslag. Hij werd neergeschoten tijdens een verkiezingstoespraak in de stad Nara. Abe overleed enkele uren na de aanslag in een ziekenhuis in Kashihara. Sindsdien werden de veiligheidsmaatregelen aangescherpt.

Volledig scherm Het buisachtige voorwerp dat naar de premier werd gegooid. © ANP / EPA