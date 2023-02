Paramaribo op slot na rellen, kritiek op uitblijven optreden Surinaamse politie

Update/Met videoDe Surinaamse hoofdstad Paramaribo is zaterdag op slot na rellen door boze activisten. Die gingen vrijdag massaal de straat op en bestormden het parlement uit onvrede over het regeringsbeleid en de extreem hoge inflatie. Ondertussen zwelt de kritiek op de autoriteiten, die de razende demonstranten lang hun gang lieten gaan, aan.

De hoofdstad van Suriname werd vrijdagavond (lokale tijd) op last van de politie afgesloten nadat eerder op de dag het parlement werd bestormd. President Chan Santokhi waarschuwde in een tv-toespraak voor ,,incidenten in verschillende wijken en buurten” en zei dat het leger en de politie daarvoor zijn ingeschakeld.

Volgens Surinaamse media zouden de veiligheidsdiensten echter ‘gefaald’ hebben om goed in te spelen op de situatie. ,,Er was van te voren informatie bekend dat herrieschoppers zich zouden mengen tussen de menigte om de orde te verstoren. Indien er voldoende ingespeeld was op de situatie zou het de relschoppers niet gelukt zijn om het Assembleegebouw te bestormen”, schrijft Starnieuws.

Het heeft lang geduurd voordat de situatie vrijdag onder controle was rond het Onafhankelijkheidsplein. Daarna zijn de demonstranten naar verschillende plekken geweest waarbij erg veel schade werd aangericht. Zeker vijftig mensen zijn gearresteerd en twintig anderen zijn gewond geraakt na de hevige rellen. Meerdere Chinese ondernemers en arbeiders zijn aangevallen tijdens de plunderingen, waarbij zij verwondingen hebben opgelopen. Tijdens de acties werden journalisten gehinderd om hun werk te doen.

Avondklok

Er was in de nacht van vrijdag op zaterdag sprake van een avondklok in Paramaribo en de Surinaamse autoriteiten roepen winkels op ook zaterdag gesloten te blijven. Evenementen zijn afgezegd. De binnenstad is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

In een verklaring stelt de Surinaamse regering dat het de onlusten ‘in de meest ernstige bewoordingen’ afkeurt. ,,Er is geconstateerd dat gebouwen en ruimten van het huis van democratie met geweld zijn binnengedrongen, waarbij vernielingen zijn aangericht. Tegen de personen die deze aanvallen hebben geïnstrueerd, uitgevoerd en vernielingen hebben aangericht zal krachtig worden opgetreden.”

Volledig scherm Protesten vrijdag in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo © AFP / Ranu Abhelakh

Er werd vrijdag door duizenden mensen geprotesteerd in Paramaribo. Een groot deel van de Surinaamse bevolking is ontevreden over het beleid van Santokhi en de economische crisis waar Suriname mee kampt. Zo is de inflatie er ruim 54 procent en heeft het land een grote staatsschuld. De regering heeft de afgelopen tijd diverse bezuinigingsmaatregelen genomen. Vorige week werden opnieuw de prijzen van brandstof, gasflessen en internet fors verhoogd.

Santokhi nam in 2020 de macht over van Desi Bouterse in de voormalige Nederlandse kolonie in Zuid-Amerika, met een bevolking van ruim 600.000 inwoners. Santokhi erfde van de voormalige legerleider een land met een lege staatskas, dat in diepe crisis verkeert. Corona heeft de toestand verder verslechterd. ,,Chan, vertrek”, werd door demonstranten geroepen. Eerder deze week verliet de kleinste Surinaamse regeringspartij de regeringscoalitie uit ontevredenheid.

Rellen

Het protest begon vrijdag gemoedelijk op het Onafhankelijkheidsplein in de stad, maar ontaardde vervolgens in rellen. Er werden beschadigingen aangericht aan objecten in de omgeving. Demonstranten gooiden met flessen en stenen. Later op de dag trok een deel van de demonstranten naar het centrum van Paramaribo. Daar werden winkels geplunderd. Een van de plunderaars zou door de politie in zijn been zijn geschoten.

Over de bestorming van het parlement is nog weinig duidelijk, maar er zou brand hebben gewoed en de lobby zou zijn vernield. Mogelijk ging het om tientallen mensen die de Nationale Assemblee binnendrongen. Elders in de stad zijn benzinestations en winkels overvallen. Op beelden die de Surinaamse nieuwssite Waterkant deelt is te zien hoe een man probeert een vrachtwagen vol militairen in brand te steken.

President Santokhi veroordeelt dit alles ten zeerste en zegt er alles aan te doen de rechtsstaat en de democratische instituten te beschermen. Hij heeft een speciale taskforce opgericht die moet helpen de relschoppers op te sporen. Of er al aanhoudingen zijn verricht is niet duidelijk.

De Amerikaanse ambassade in Paramaribo veroordeelt het geweld en zegt dat de aanval op het parlementsgebouw ook ,,een onacceptabele aanval op de democratie is”. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt in het reisadvies voor Suriname voor de protesten. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet vrijdag weten geen bericht te hebben ontvangen dat er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de rellen.

Volledig scherm De demonstranten gooiden met flessen en stenen © AFP

Schouder aan schouder

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vindt de berichten over antiregeringsdemonstranten ‘buitengewoon’ verontrustend, zo laat hij weten op Twitter. ,,Nederland staat schouder aan schouder met Suriname als het gaat om het hooghouden van democratische waarden en de rechtsstaat”, stelt de bewindsman.

Kamerlid Ruben Brekelmans (VVD) trekt de parallel met de bestormingen van de parlementen van de Verenigde Staten (2021), Irak (2022) en Brazilië (2023). ,,Steeds vaker bestormen en vernielen demonstranten het parlement”, tweet hij. ,,Een zorgelijke ontwikkeling voor de democratie.”

Volledig scherm Demonstranten tijdens een protest tegen de regering, op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo © ANP