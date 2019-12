Parijse ballerina's dansen Zwanenmeer uit protest tegen afschaffen van pensioen op 42ste

Kentucky opge­schrikt door brute moord op twintig paarden uit zelfde kudde

22:49 De politie in het Amerikaanse Floyd County, in de staat Kentucky, is naarstig op zoek naar een persoon die twintig paarden uit dezelfde kudde heeft doodgeschoten. De eerste melding over veertien gedode paarden dateert van 16 december. Later zijn nog eens zes paarden met een kogel in het hoofd aangetroffen.