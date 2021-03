Parlement Sint-Maarten dient klacht in bij VN: ‘Nederland is racistisch’

Alle Italianen moeten zich aan strengere coronare­gels houden, behalve op Sardinië

14 maart Terwijl in heel Italië de coronamaatregelen strenger worden, is Sardinië sinds een week een ‘witte zone’. De restaurants en bars zijn open, net als sportscholen en bioscopen. De avondklok is grotendeels opgeheven. Het eiland is nu zo goed als coronavrij en om dat zo te houden heeft de gouverneur een verplichte registratie voor bezoekers ingevoerd.